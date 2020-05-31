Бюджетный смартфон Redmi 9 дисплей Full HD+ и 4 ГБ ОЗУ

Сетевые источники раскрыли подробные характеристики бюджетных смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A, которые еще не были представлены официально. Итак, Redmi 9 прочат чипсет MediaTek Helio G70, 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 5000 мАч и тыльную квадрокамеру с модулями на 13, 8, 5 и 2 Мп.

Redmi 9C и Redmi 9A получат платформу MediaTek Helio G25, 6,53-дюймовые экраны с разрешением HD+, батареи ёмкостью 5000 мАч и 3 ГБ оперативной памяти. При этом, Redmi 9A оснастят одинарной камерой на 13 Мп, а Redmi 9C – сдвоенной камерой с дополнительным сенсором на 2 Мп. Также все модели получат фронтальную камеру разрешением 5 Мп, 3,5-мм разъём для наушников, порт USB-C и ИК-порт.
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