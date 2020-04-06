Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на фото

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал живое фото бюджетного смартфона Redmi 9, который еще не был представлен официально. Устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52, основную квадрокамеру с модулями разрешением 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру с датчиком изображения на 13 Мп, сканером отпечатков пальцев прямо под тыльной камерой, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Если верить источнику, Redmi 9 выйдет как минимум в двух расцветках: зеленой и фиолетовой.