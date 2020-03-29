Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на первом рендере

Вчера в сети появилась первая фотография бюджетного смартфона Redmi 9, а уже сегодня на её основе был создан более-менее качественный рендер. Разумеется, изображение обращает на себя внимание блоком основной камеры, состоящей из четырех модулей. Предполагается, что нас ждут датчики изображения разрешением 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Что до аппаратной составляющей, то смартфон может быть построен на новой бюджетной платформе MediaTek Helio G80, которая характеризуется 12-нанометровым техпроцессом, восемью ядрами с максимальной частотой 2.0 ГГц и графикой Mali-G52 с частотой 950 мГц. Дата выхода и цена смартфона пока не раскрываются.