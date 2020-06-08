Бюджетный смартфон Redmi 9 стал доступен для предзаказа

Сетевые источники сообщают о том, что еще не представленный официально смартфон Redmi 9 уже можно предзаказать в филиппинском интернет-магазине Lazada и китайском Giztop за 149 и 139 долларов соответственно.

Согласно недавней утечке с AliExpress, аппарат получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, основной квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, платформу MediaTek Helio G80, батарею ёмкостью 5020 мАч, быструю зарядку на 18 Вт, поддержку Wi-Fi, Bluetooth 4,2, GPS, модуль NFC, 3,5-мм разъем для наушников, ИК-порт и порт USB Type-C.