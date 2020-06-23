Бюджетный смартфон Redmi 9A представят уже завтра

Сетевые источники сообщают о том, что завтра бренд Redmi анонсирует не только китайскую версию смартфона Redmi 9, но и более бюджетную модель Redmi 9A. Устройству прочат платформу MediaTek Helio G35, 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, батарею емкостью 5000 мАч, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, одинарную основную камеру разрешением 13 Мп, фронтальную камеру с датчиком изображения разрешением 5 Мп, 3,5 мм разъем для наушников, симметричный порт USB-C, а также инфракрасный порт для управления бытовой техникой. К сожалению, ориентировочная цена смартфона пока не называется.