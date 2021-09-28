Бюджетный смартфон Redmi 9i Sport получил 4 ГБ ОЗУ

Компания Redmi сегодня выпустила не только смартфон 9A Sport, но и чуть более продвинутую модель 9i Sport. Новинку оснастили 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 13 Мп, батареей емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, платформой MediaTek Helio G25, предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12, водоотталкивающим покрытием P2i, 3,5-мм аудиогнездом для наушников, слотами для двух SIM-карт и слотом для карт памяти microSD, размерами 164,9:77,07:9 мм и массой 194 грамма. Цена смартфона составляет 120 и 125 долларов соответственно.