Бюджетный смартфон Redmi A3 представлен официально

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A3, который появится в продаже на дебютном индийском рынке 23 февраля по цене в 90, 100 и 110 долларов за варианты с 3/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной памяти соответственно.

Новинку оснастили круглым блоком основной камеры (8 Мп и 0,8 Мп) в стиле флагманских моделей производителя, стеклянной или кожаной задними панелями, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G36, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, фронтальной камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти MicroSD, адаптерами Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и GNSS, интерфейсом USB Type-C и боковым дактилоскопическим сенсором.