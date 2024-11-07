Бюджетный смартфон Redmi A4 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация бюджетного смартфона Redmi A4 5G состоится в Индии 20 ноября. Согласно утекшим ранее данным, смартфон получит 4-нанометровый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 с максимальной частотой 2,2 ГГц, графикой Adreno 613 и модемом для сотовых сетей 5G, 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, а также черную и сиреневую расцветки корпуса. Ориентировочная цена устройства на индийском рынке составляет 120 долларов.

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