Бюджетный смартфон Redmi Go будет стоить около 70 долларов

2019-01-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Go; [149]
В сеть утекли характеристики бюджетного смартфона Redmi Go, который должен стать самой доступной моделью этого бренда. Как оказалось, грядущая новинка будет очень похожа на позапрошлогодний Xiaomi Redmi 5A. Аппарат получит 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, аккумулятор на 3000 мАч, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, слот для карт памяти microSD до 128 ГБ, два слота для карт SIM, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1, порт microUSB 2.0 и предустановленную ОС Android 8.1 Oreo (Go Edition). Если стоимость Xiaomi Redmi 5A составляет около 100 долларов, то вряд ли еще более простой Redmi Go будет стоить дороже 70 долларов.


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