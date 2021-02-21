Бюджетный смартфон Redmi Go получил обновление

Компания Xiaomi начала распространение стабильной фирменной прошивки MIUI 10.2.19.0 OCLRUXM на базе Android 8 для российской версии смартфона Redmi Go. Апдейт размером 194 МБ повышает стабильность работы, улучшает безопасность и производительность системы.

Напомним, что выпущенный два года назад Redmi Go оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 425 с графикой Adreno 308, 1 ГБ оперативной памяти, слотом для карт памяти microSD до 128 ГБ, основной камерой на 8 Мп, фронтальной камерой с датчиком разрешением 5 Мп и аккумулятором на 3000 мАч.