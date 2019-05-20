Бюджетный смартфон Redmi Note 7S протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 7S, который будет представлен уже сегодня. Предполагается, что Redmi Note 7S представляет собой копию китайской версии смартфона Redmi Note 7 для индийского рынка, где изначально вышла версия со сдвоенной камерой на 48 и 2 Мп. Новый вариант будет отличаться вспомогательной камерой с датчиком на 5 Мп. Смартфон оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 9 Pie. В одноядерном тестировании аппарат набрал 1637 баллов, а при использовании всех ядер – 5384 балла.