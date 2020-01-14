Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01 доступен к покупке за 7990 рублей

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01, который был анонсирован в прошлом месяце, сегодня вышел на рынок по очень низкой цене - 7990 рублей. Напомним, что гаджет оснастили 5,7-дюймовым дисплеем Infinity-V HD+, восьмиядерным чипсетом с частотой до 1,95 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, FM-тюнером, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, а также красной, синей и черной расцветками. Размеры смартфона равны 146,3:70,86:8,34 мм.