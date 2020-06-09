Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01e получит SoC MediaTek

Популярный бенчмарк Geekbench вновь стал источником утечки по еще не представленному официально смартфону – на этот раз речь идет о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A01e. Бенчмарк подтверждает наличие четырехъядерной платформы MediaTek MT6739 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8100 с частотой 570 МГц, LTE-модема со скоростью загрузки данных до 150 Мбит/с и передачи до 50 Мбит/с, всего лишь 1 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. Ориентировочная цена смартфона составляет 100 долларов. Официальный дебют Samsung Galaxy A01e должен состояться в ближайшее время.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A01e
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Лучший доступный смартфон 2020 года. Samsung Galaxy A30s 32GBЛучший доступный смартфон 2020 года. Samsung Galaxy A30s 32GB
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Новости:
Игровой смартфон Lenovo Legion получит 45-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора China Compulsory Certificate появились сведения о геймерском смартфон...
Samsung Galaxy M51 все-таки получит квадрокамеру

Сетевые источники поделились новым рендером и порцией подробностей о смартфоне среднего уровня Samsung Ga...
Huawei P40 Lite 5G получит квадрокамеру на 64 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei P40 Lite 5G, выход которого ожидается в бли...
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
ASUS опубликовала характеристики материн...
ASUS опубликовала характеристики материнМатеринская плата ASUS ROG Strix Z490-F Gaming еще не появилась в продаже, но стали известны ее характери...
Представлен доступный планшет Huawei Mat...
Представлен доступный планшет Huawei MatКитайская компания Huawei представила в Европе бюджетный планшет MediaPad T8, который получил предустанов...
Новые ноутбуки Redmibook получат три реж...
Новые ноутбуки Redmibook получат три режКомпания Redmi поделилась подробностями о новых ноутбуках Redmibook, которые будут представлены уже 26 ма...
Лучшие наушники для спорта. Baseus S16...
Лучшие наушники для спорта. Baseus S16Большинство людей ведут активный образ жизни и любят музыку. Для них незаменимой вещью станут беспроводны...
Нас ожидает переиздание игры Star Wars E...
Нас ожидает переиздание игры Star Wars EНовая версия игры от команды разработчиков Aspyr улучшает игру, добавляя визуальные эффекты, улучшая конт...
Разработчик Systemic Reaction готовит но...
Разработчик Systemic Reaction готовит ноРазработчик Avalanche Studios расширяет свои возможности. Помогают компании Bethesda разрабатывать Rage 2...
Анонсирован планшет Lenovo M10 Plus за $...
Анонсирован планшет Lenovo M10 Plus за $Сегодня на рынке был анонсирован планшет компании Lenovo - Lenovo M10 Plus, которая является улучшенной в...
Xiaomi представила Mijia S300...
Xiaomi представила Mijia S300Компания Xiaomi официально представила новую электробритву Mijia S300, которая при всех своих преимуществ...
Смартфон Honor Play 4T обнаружен на живо...
Смартфон Honor Play 4T обнаружен на живоНедавно назначенный менеджер по продуктам серии Honor Play Вэй Сялун выложил в сети фото, где он позирует...
Смартфон Huawei Nova 7 SE позирует на жи...
Смартфон Huawei Nova 7 SE позирует на жиСегодня в сети были опубликованы живые фотографии, а также перечень характеристик смартфона Huawei Nova 7...
MSI Trident 3 вскоре получит обновление...
MSI Trident 3 вскоре получит обновлениеПоявилась весьма интересна информация о том, что компактный компьютер MSI Trident 3, который в свое время...
OPPO Reno 4 порадовал характеристиками...
OPPO Reno 4 порадовал характеристикамиВ последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело как-то привлечь внимание потенциальных поку...
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусовОбзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусов
Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900KОбзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Обзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбоксОбзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбокс
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor