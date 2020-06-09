Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01e получит SoC MediaTek

Популярный бенчмарк Geekbench вновь стал источником утечки по еще не представленному официально смартфону – на этот раз речь идет о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A01e. Бенчмарк подтверждает наличие четырехъядерной платформы MediaTek MT6739 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8100 с частотой 570 МГц, LTE-модема со скоростью загрузки данных до 150 Мбит/с и передачи до 50 Мбит/с, всего лишь 1 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. Ориентировочная цена смартфона составляет 100 долларов. Официальный дебют Samsung Galaxy A01e должен состояться в ближайшее время.