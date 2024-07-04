Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06 засветился в сети

В базе данных регулятора FCC обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A06, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат оснастят поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сотовых сетей 4G LTE, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и корпусом с габаритами 167,3:77,31 мм. Ранее Galaxy A06 был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G88 с максимальной частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Смартфон набрал 1644 балла и 5325 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.