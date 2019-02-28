Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10 получил каплевидный вырез

Компания Samsung представила в Индии бюджетный смартфон Galaxy A10, который стал самой доступной моделью линейки Galaxy A. Аппарат оснастили 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+, соотношением сторон 19,5:9 и каплевидным вырезом, фирменным процессором Exynos 7884, который используется, например, в Galaxy J3 V, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, одинарную основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Смартфон выйдет в красной, синей и чёрной расцветках в середине марта по цене 120 долларов.