Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально

Компания Samsung официального представила бюджетный смартфон Galaxy A10s, слухи о котором ходили уже давно. Новинку оснастили 6,2-дюймовым Infinity-V с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерным процессором (MediaTek Helio P22?), 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой с датчиками на 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором 4000 мАч, фронтальной камерой на 2 Мп, а также операционной системой Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Дата начала продаж и цена будут объявлены позже.