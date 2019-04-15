Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A2 Core обойдется всего в $76

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A2 Core, который работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie (Go Edition). Новинку оснастили 5-дюймовым дисплеем с разрешением 960:540 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 7870 с графикой Mali-T830, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, основной камерой разрешением 5 Мп и объективом со светосилой F/1,9, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором на 2600 мАч, модемом LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2+LE, а также приемником GPS. Размеры смартфона равны 141,6:71:9,1 мм, а масса – 142 граммам. Цена Galaxy A2 Core составляет всего 76 долларов. Судя по всему, у Redmi Go появился достойный конкурент.