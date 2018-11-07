Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J4 Core получит АКБ на 3300 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy J4 Core, который будет работать под управлением Android Go. Устройству прочат 6-дюймовый дисплей с разрешением 1480:720 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, основную камеру на 8 Мп, камеру для селфи на 5 Мп, а также аккумулятор на 3300 мАч. Что до внешнего вида, то его вы можете оценить по окрестным рендерам, которые оказались в распоряжении Slashleaks. Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшее время.