Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J4 получит 2 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Samsung Galaxy J4 (2018), который еще не был представлен официально. Итак, устройство с модельным номером SM-J400F работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo и оснащается 2 ГБ оперативной памяти. Также отметим процессор Exynos 7570, который используется в других бюджетных смартфонах корейского гиганта –Galaxy J3 (2017) и Galaxy Xcover 4. В одноядерном прогоне Samsung Galaxy J4 набрал 623 балла, а в многоядерном – 1815 балла.