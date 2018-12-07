Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10 будет стоить $140

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy M10 и M20, которые придут на смену бюджетным моделям Galaxy J и Galaxy On. Утверждается, что Galaxy M10 будет стоить не дороже 140 долларов, а цена Galaxy M20 не превысит 215 долларов. В первую очередь новые бюджетные смартфоны Samsung будут ориентированы на Индию, где им придется конкурировать с более дешевыми китайскими моделями. А чтобы это конкуренцию выдержать, Samsung может начать продавать доступные смартфоны только в онлайновых магазинах. Что до характеристик, то Galaxy M10 прочат 8-ядерную SoC Exynos 7870, 3 ГБ ОЗУ и 16-32 ГБ флэш-памяти, а Galaxy M20 – Exynos 7885, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти и дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей.