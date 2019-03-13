Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 вышел в Европе

Компания Samsung дала старт европейским продажам смартфона Galaxy M20, который ранее был доступен только в Индии, Филиппинах и Индонезии. К сожалению, в Старом Свете продается лишь старшая версия новинки с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Её цена составляет 223 евро (258 долларов), в то время как в той же Индии младшая версия на 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти стоит всего 155 долларов.

Напомним, что представленный в начале года смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор на 5000 мАч, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти в младшей версии, сдвоенную камеру с главным модулем на 13 Мп и объективом с диафрагмой F/1,9, дополнительным модулем на 5 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C и сканер отпечатков пальцев. Размеры устройства равны 156,4:75,5:8,8 мм, а масса – 183 граммам.