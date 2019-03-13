Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 вышел в Европе

2019-03-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M20; [145]
Компания Samsung дала старт европейским продажам смартфона Galaxy M20, который ранее был доступен только в Индии, Филиппинах и Индонезии. К сожалению, в Старом Свете продается лишь старшая версия новинки с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Её цена составляет 223 евро (258 долларов), в то время как в той же Индии младшая версия на 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти стоит всего 155 долларов.

Напомним, что представленный в начале года смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор на 5000 мАч, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти в младшей версии, сдвоенную камеру с главным модулем на 13 Мп и объективом с диафрагмой F/1,9, дополнительным модулем на 5 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C и сканер отпечатков пальцев. Размеры устройства равны 156,4:75,5:8,8 мм, а масса – 183 граммам.

Комментарии:
Опубликованы рендеры iPhone XI с темной ...
Опубликованы рендеры iPhone XI с темной Профильное издание PhoneArena поделилось подборкой рендеров смартфона iPhone XI под управлением операцион...
Опубликованы фото объектива Samyang AF 8...
Опубликованы фото объектива Samyang AF 8Сетевые источники опубликовали изображения полнокадрового объектива Samyang 85mm f/1.4 с креплением Sony ...
Защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcove...
Защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcove Компания Samsung объявила о начале российских продаж защищенного смартфона Galaxy Xcover 4, который был...
Vivo X27 мощная новинка ...
Vivo X27 мощная новинка Новый смартфон Vivo весит 188 граммов при размерах корпуса 157,66 × 74,26 × 8,95 мм. За электропитание от...
Новый кнопочный телефон Fly Banana...
Новый кнопочный телефон Fly BananaДисплей телефона обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей, размер диагонали составляет 2,4 дюйма. Камер...
Xiaomi Mi Sports Basic и его функции...
Xiaomi Mi Sports Basic и его функцииВстроенный аккумулятор емкостью 120 мАч обеспечивает до 9 часов воспроизведения музыки на средней громкос...
Motorola RAZR и его функции...
Motorola RAZR и его функцииУстройство построено на базе прошлогоднего восьмиядерного процессора Snapdragon 710 с графическим ускорит...
Недорогой смартфон Oukitel C15 Pro ...
Недорогой смартфон Oukitel C15 Pro Новинка также получила двойную основную камеру с разрешением 8+2 Мп, поддерживающую съёмку в портретном р...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателямиОбзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями
Обзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулемОбзор Intego VX-685MR. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS модулем
Обзор Marshall Kilburn II. Портативная колонка с Bluetooth 5.0 и aptXОбзор Marshall Kilburn II. Портативная колонка с Bluetooth 5.0 и aptX
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший вМы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь при...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сы...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыХорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру ...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу ...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный по...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный поДовольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради разви...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стил...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. СтилВ последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. С...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно неста...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестаThe Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные...
Предварительный обзор Trust GXT 865 Asta...
Предварительный обзор Trust GXT 865 AstaДля геймеров сейчас выпускают целую россыпь игровой периферии, чтобы можно было не только играть с комфор...
Обзор CCleaner. Чистим телефон...
Обзор CCleaner. Чистим телефонМы постоянно что-то загружаем на свой смартфон, удаляем, переносим файлы и папки, сохраняем кэш из браузе...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor