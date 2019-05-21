Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 выходит в России

Компания Samsung объявила о скором начале российских продаж бюджетного смартфона Samsung Galaxy M20, который был представлен еще в феврале этого года. Уже 24 мая смартфон появится на платформе Tmall по специальной цене 11 472 руб. Затем уже новинка будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 13 990 руб.

Напомним, что представленный в начале года смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор на 5000 мАч, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти в младшей версии, сдвоенную камеру с главным модулем на 13 Мп и объективом с диафрагмой F/1,9, дополнительным модулем на 5 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C и сканер отпечатков пальцев. Размеры устройства равны 156,4:75,5:8,8 мм, а масса – 183 граммам.