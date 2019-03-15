Бюджетный смартфон Sony Xperia L3 появился в России

Компания Sony запустила российские продажи бюджетного смартфона Xperia L3, который оценен в 14990 рублей. Напомним, что новинку восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320 и сотовым модемом LTE, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ-флеш-памяти, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 720p+ и соотношением сторон 18:9, аккумулятором на 3300 мАч, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, поддержкой карт памяти microSD, а также предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo.