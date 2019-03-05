Бюджетный смартфон Ulefone Power 3L получил АКБ на 6350 мАч

Компания Ulefone пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Ulefone Power 3L, главной особенностью которого стал аккумулятор на 6350 мАч. Новинку также оснастили 6 дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9, платформой MediaTek MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев, поддержкой сетей 4G, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. Смартфон также сможет выступать в качестве внешнего аккумулятора для других гаджетов. Его ориентировочная цена составляет около 100 долларов.