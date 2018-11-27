Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro получил двойную камеру

Компания Ulefone пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Ulefone S10 Pro, цена которого вряд ли превысит 100 долларов. Новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1498:720 пикселей с широким вырезом под фронтальную камеру и громкоговоритель, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, чипсет Mediatek MT6739, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп со светлой оптикой F/2.0, фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев со скоростью срабатывания 0,2 с, аккумулятором на 3350 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo.