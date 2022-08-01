Бюджетный смартфон Vivo Y02s получит АКБ на 5000 мАч

В сети появилось рекламное изображение смартфона Vivo Y02s, официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Итак, устройство оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц, 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, врезанной фронтальной камерой на 5 Мп, основной камерой с датчиком изображения разрешением 8 Мп, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, а также черной и голубой расцветками. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.