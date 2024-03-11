Бюджетный смартфон Vivo Y03 показали на рендерах

Профильное издание Appuals поделилось качественными изображениями и подробностями о смартфоне Vivo Y03, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,56-дюймового IPS-экрана с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем на 13 Мп, селфи-камеры разрешением 5 Мп, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, предустановленной прошивки FunTouch OS 14 на основе ОС Android 14, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 15-Вт быстрой зарядки и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP54. Ориентировочная цена Vivo Y03 составляет 100 долларов.

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