У iPhone Ultra вновь проблемы на производстве

Вокруг складного iPhone Ultra продолжают появляться противоречивые слухи — изначально инсайдеры сообщали, что модель готова к релизу и её представят уже этой осенью. Но новый отчёт надёжного инсайдера говорит о том, что смартфон может задержаться с выходом, так как компания столкнулась с серьёзными трудностями в вопросе производства шарнира. При этом совсем недавно появились сведения, что перенос якобы отменили, хотя до этого сразу несколько источников сообщали об обратном. Пока достоверно сказать, какой из сценариев окажется верным, невозможно. Но большинство авторитетных инсайдеров сходятся в одном — iPhone Ultra должны представить в сентябре одновременно с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Главный вопрос сейчас заключается лишь в том, поступит ли новинка в продажу одновременно с этими моделями или её релиз состоится позже, так как компании придётся довести производственные процессы до идеала.

Ранее появились данные о том, что компания Foxconn, которая, собственно, и должна выпускать новые складные смартфоны, столкнулась с определёнными трудностями и сейчас вносит последние изменения в производственный процесс. Сообщается, что проблемы связаны с шарнирным механизмом и долговечностью складного дисплея, при этом неизвестно, сколько времени потребуется компании для их устранения. Если на это уйдёт больше месяца, компания просто не успеет запустить сборку смартфонов вовремя и будет вынуждена перенести релиз на некоторое время.
Смартфон POCO X5 больше не получит обновлений …
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые больше не будут получать обновления о…
OnePlus Turbo 6X появился в продаже …
Компания OnePlus дала старт китайским продажам смартфонов OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro, которые оценен…
Раскрыты характеристики Nubia NaviX Ultra…
Недавно компания Nubia представила в Китае смартфон NaviX Ultra, который производитель называет первым в …
Представлен смартфон HONOR 600 Smart…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью 600 Smart, главной особенностью которой стала бат…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичность…
realme C100i — это доступный смартфон с акцентом на автономность, крупный экран и базовые функции, которы…
Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Limited Edition оценили в…
Компания Infinix выпустила на индийский рынок смартфон Infinix Note 60 Pro Pininfarina Limited Edition, к…
Представлен геймерский смартфон iQOO 15T…
Смартфон iQOO 15T стал первым устройством T-серии в линейке бренда — новинка получила другой процессор по…
Глава Nothing недоволен ценами на память…
Генеральный директор компании Nothing Карл Пей обратил внимание на стремительный рост цен на память для с…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor