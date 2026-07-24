У iPhone Ultra вновь проблемы на производстве

Вокруг складного iPhone Ultra продолжают появляться противоречивые слухи — изначально инсайдеры сообщали, что модель готова к релизу и её представят уже этой осенью. Но новый отчёт надёжного инсайдера говорит о том, что смартфон может задержаться с выходом, так как компания столкнулась с серьёзными трудностями в вопросе производства шарнира. При этом совсем недавно появились сведения, что перенос якобы отменили, хотя до этого сразу несколько источников сообщали об обратном. Пока достоверно сказать, какой из сценариев окажется верным, невозможно. Но большинство авторитетных инсайдеров сходятся в одном — iPhone Ultra должны представить в сентябре одновременно с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Главный вопрос сейчас заключается лишь в том, поступит ли новинка в продажу одновременно с этими моделями или её релиз состоится позже, так как компании придётся довести производственные процессы до идеала.

Ранее появились данные о том, что компания Foxconn, которая, собственно, и должна выпускать новые складные смартфоны, столкнулась с определёнными трудностями и сейчас вносит последние изменения в производственный процесс. Сообщается, что проблемы связаны с шарнирным механизмом и долговечностью складного дисплея, при этом неизвестно, сколько времени потребуется компании для их устранения. Если на это уйдёт больше месяца, компания просто не успеет запустить сборку смартфонов вовремя и будет вынуждена перенести релиз на некоторое время.