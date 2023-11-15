Бюджетный смартфон Vivo Y17s вышел в России

В российской продаже появился смартфон Vivo Y17s, который был представлен на глобальном рынке пару месяцев назад. За новинку просят 14 тысяч рублей.

Смартфон оснащается 12-нанометровой платформой Mediatek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Funtouch 13, 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612:720 пикселей и пиковой яркостью 700 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, корпусом массой 186 граммов и размерами 163,7:75,4:8,1 мм, батареей 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.