Бюджетный смартфон Vivo Y36c 5G получил 90-Гц экран

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y36c 5G, которая обойдется на дебютном китайском рынке в 125, 135, 145 и 170 долларов за версии с 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,56-дюймовыйм IPS-экраном с кадровой частотой 90 Гц, разрешением HD+, максимальной яркостью 840 нит и сертификацией Rheinland Low Blue Light Eye Protection, восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 55-Вт быстрой зарядки, корпусом массой 188 граммов и толщиной 8,53 мм, защитой от пыли и влаги согласно степени IP54, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 5, 3,5-мм гнездом для наушников и портом USB Type-C.