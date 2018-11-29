Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 4 получил обновление до MIUI 10

Компания Xiaomi выпустила глобальную стабильную версию MIUI 10 для бюджетных смартфонов Redmi 4 и Redmi 4A, вышедших в 2017 и 2016 годах соответственно. Прошивки созданы на основе операционной системы Android 7.1.2 Nougat. Модель Redmi 4 получит также октябрьский патч безопасности.

Напомним, что вышедший в прошлом году Redmi 4 имеет 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с графическим ускорителем Adreno 505, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Позапрошлогодний Xiaomi Redmi 4A отличается 4-ядерным чипсетом Snapdragon 425, аккумулятором на 3120 мАч и отсутствием дактилоскопического сенсора.