Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 5A вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам бюджетного смартфона Redmi 5A, который почти ничем не отличается от предшествующей модели Redmi 4A. Отметим чуть обновлённый дизайн (корпус остался пластиковым), сниженную до 3000 мАч ёмкость батареи, увеличенную до f/2,0 светосилу фронтальной камеры и два слота nano-SIM вместо micro-SIM + nano-SIM. Остальные характеристики остались прежними: 5-дюймовый HD-дисплей, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 425, 13-Мп основная камера с одинарной вспышкой, пятилинзовой оптикой и светосилой f/2,2, а также 5 Мп фронтальная камера. Рекомендованная розничная цена смартфона составляет 7990 рублей.