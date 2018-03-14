Бюджетный смартфон ZTE A606 получит экран 18:9

2018-03-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ZTE A606; [111]
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне начального уровня ZTE A606, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, четырехъядерный процессор частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, 5 Мп основную и 2 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 2600 мАч. Сканера отпечатка пальцев в устройстве не предусмотрено, зато оно сразу будет работать под управлением Android 8.1. Размеры смартфона равны 146,3:69,2:8,5 мм, а вес – 140 граммам.


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