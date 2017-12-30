Бюджетный вариант Nokia 3310 4G

Nokia TA-1077 – это действительно тот самый Nokia 3310 4G, слухи о подготовке которого ходят уже много месяцев. Во-вторых, он оснащён 2,4" экраном и аккумулятором на 1200 мАч. В-третьих, он работает на операционной системе YunOS – форке Android от Alibaba. Последняя новость должна опечалить тех, кто хотел купить себе этот девайс: устройства на YunOS никогда не продаются за пределами КНР, а если даже заказать такой через Интернет, пользоваться аппаратом.Появился телефон Nokia TA-1077, внешне он повторяет вышедший в начале этого года «перерождённый» Nokia 3310, но имеет более продвинутые характеристики.