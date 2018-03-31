Бюджетник Nokia 7 Plus

Компания Nokia выпустит смарфтон с двойной камерой.В качестве материала для корпуса смартфона используется анодированный алюминиевый сплав с керамическим покрытием.Предусмотрено 4 либо 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ (использование карт microSD вместимостью до 256 Гб), АКБ на 3800 мА/ч, сканер отпечатка пальца.Основная камера (13 + 12 Мп) с оптикой Carl Zeiss получила 2-кратный оптический зум, разрешение лицевой (также с оптикой Carl Zeiss) составляет 16 Мп.В сердце аппарата лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 660. IPS-экран (2:1) с 6-дюймовой диагональю, защищенный покрытием Corning Gorilla, обладает разрешением Full HD+ (2160 на 1080 точек). Роль ОС отдана Android 8.0 Oreo. О стоимости пока не известно.