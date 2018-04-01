Бюджетник Y7 Prime

Новинка выйдет в первой половине года с хорошей начинкой.Дисплей гаджета имеет размер диагонали 5,99 дюйма и разрешение 1440 х 720 пикселей при формате 18:9. Аппарат изготовлен на основе мобильного чипсета Snapdragon 430. На его борту 3 ГБ «оперативки» и 32 ГБ на встроенном флэш-модуле. Оптические блоки главной камеры имеют разрешение 13 МП и 2 МП. Камера для селфи получила сенсор на 8 МП. Емкость батареи 3000 мАч. Рабочей средой для софта служит 8-я версия ОС Android Oreo с надстройкой EMUI 8.0.Слот microSD позволяет увеличить память устройства. О стоимости пока не известно.