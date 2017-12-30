Бюджетник, смартфон Aquos S3

Компания Sharp, решила не остаться без внимания тоже в этом году решила нас порадовать новой моделью. Камеры смартфона,Sharp Aquos S3 будет оснащен 20-мегапиксельной фронтальной камерой, которая размещена в центре верхней части экрана. На тыльной панели девайса расположен 16-мегапиксельный фотомодуль. Работа устройства производится под управлением Android 7.1.1 Nougat. В основу аппаратной платформы Aquos S3 будет положен восьмиядерный 2,2 ГГц процессор вкупе с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель на 64 или 128 ГБ. Автономную работу обеспечит АКБ емкостью 2930 мАч.