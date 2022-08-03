Bykski анонсировала водоблок для графического процессора Intel Arc A380

Компания Bykski стал первым производителем, который представил систему охлаждения (водоблок) для графического процессора GUNNIR Arc A380 Photon.

Bykski I-GNA380-X предлагает специальный дизайн печатной платы. Водоблок изготовлен из алюминия и чистой меди с прозрачным акриловым покрытием. Он включает микроканалы диаметром 0,5 мм, состоящие из нескольких ребер, которые отводят тепло от графического процессора. Водоблок имеет стандартные разъемы G1/4" и покрывает большинство компонентов на печатной плате, таких как GPU, VRAM и VRM.

Водоблок Bykski I-GNA380-X оснащен встроенными RGB-светодиодами. Стоимость водоблока составляет около 100 долларов.