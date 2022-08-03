Bykski анонсировала водоблок для графического процессора Intel Arc A380

Компания Bykski стал первым производителем, который представил систему охлаждения (водоблок) для графического процессора GUNNIR Arc A380 Photon.

Bykski I-GNA380-X предлагает специальный дизайн печатной платы. Водоблок изготовлен из алюминия и чистой меди с прозрачным акриловым покрытием. Он включает микроканалы диаметром 0,5 мм, состоящие из нескольких ребер, которые отводят тепло от графического процессора. Водоблок имеет стандартные разъемы G1/4" и покрывает большинство компонентов на печатной плате, таких как GPU, VRAM и VRM.

Водоблок Bykski I-GNA380-X оснащен встроенными RGB-светодиодами. Стоимость водоблока составляет около 100 долларов.

Водоблок EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB совместим с ви…
EK объявила о том, что множество доступных водоблоков EK-Quantum Vector RX GPU, в том числе EK-Quantum Ve…
Кулеры Akasa SOHO H4 Plus и Alucia H4 Plus получили поддержк…
Производитель компьютерных компонентов Akasa представил обновленные кулеры Akasa SOHO H4 Plus и Alucia H4…
Akasa объявила о выпуске корпусных вентиляторов фанатской се…
Компания Akasa представила новый комплект корпусных вентиляторов Alucia. Серия Alucia SC выпущена в разме…
IN WIN представила корпусные вентиляторы Mercury AM120S…
Компания IN WIN представила новые корпусные вентиляторы Mercury AM120S. …
Системы жидкостного охлаждения компании ASUS будут совместим…
Компания ASUS объявила, что жидкостные кулеры AIO будут полностью совместимы с грядущим сокетом AMD AM5 (…
Представлен башенный кулер для SSD…
Твердотельные накопители M.2 стали настолько быстрыми, что дополнительная производительность требует прил…
CORSAIR представила новые процессорные кулеры серии RGB ELIT…
CORSAIR, мировой лидер в производстве компонентов для геймеров объявила сегодня о выпуске новой линейки п…
Alphacool представила линейку резервуаров Rise Flat со встро…
Компания Alphacool представила специальный резервуар Rise Flat. Благодаря компактному размеру Rise Flat м…
Обзор PCcooler GI-CL240vc. Недорогая система водяного охлажденияОбзор PCcooler GI-CL240vc. Недорогая система водяного охлаждения
Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкойОбзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой
Обзор Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Недорогая система водяного охлаждения с подсветкойОбзор Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Недорогая система водяного охлаждения с подсветкой
Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700
Обзор DEEPCOOL AK400. Недорогая и эффективная система охлаждения процессораОбзор DEEPCOOL AK400. Недорогая и эффективная система охлаждения процессора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor