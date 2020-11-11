Bykski представила водоблоки для видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800

Bykski представила водоблоки для новых видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Водоблоки продаются под маркировкой A-RX6900XT-X и A-RX6800-X.

Водоблоки будут доступны в различных вариантах с акриловым покрытием. Bykski A-RX6900XT-X и A-RX6800-X используют стандартную резьбу G1/4 и имеют встроенные светодиоды RGB. Основание водоблока изготовлено из меди с теплопроводностью 401 Вт/мк.

Микроканалы обеспечивают оптимизированный поток охлаждающей жидкости. Конструкция водоблока полностью покрывает печатную платы видеокарты и способствует лучшему отводу тепла от графического процессора, зоны VRAM и VRM.

На данный момент, цены на водоблоки Bykski A-RX6900XT-X и A-RX6800-X начинаются от 90 долларов.