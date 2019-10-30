CAT S52 поддерживает NFC

Официально представлен новый защищенный смартфон CAT S52, который поддерживает NFC и позволяет вам платить в кафе и ресторанах, подключать периферию беспроводную в кратчайшие сроки и так далее. Преимущество смартфона в его защищенном корпусе, который легко выдерживает удары, падения, влагу и пыль, низкие и высокие температуры, всевозможные тягости и лишения в путешествиях. Если вам нужен именно смартфон в формате танка, то CAT S52 вам точно понравится, ведь у него есть все и даже больше. Да и поддержка модуля NFC позволяет более гибко использовать продукт в жизни, не брать с собой в дорогу кошелек или наличные деньги. Взял смартфон и отправился в путь, этого хватит, чтобы вы не переживали о каких-то мелочах во время путешествия.