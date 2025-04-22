CMF Phone 2 Pro показали в двух расцветках

Компания Nothing опубликовала изображения смартфона CMF Phone 2 Pro, официальный релиз которого ожидается 28 апреля. Производитель показал грядущую новинку в белой и оранжевой расцветках. Отметим разные оттенки тыльной панели, винт Accessory Point для крепления аксессуаров, отдельно расположенные модули тройной основной камеры и дополнительную кнопку на левой грани корпуса.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор оптического размера 1/1.57 дюйма), 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик) и 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300 Pro с максимальной частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2.