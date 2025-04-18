CMF Phone 2 Pro получит две 50-Мп камеры

Компания Nothing раскрыла подробности о смартфоне CMF Phone 2 Pro, который будет представлен 28 апреля. Итак, производитель подтвердил наличие тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения оптического формата 1/1.57 дюйма), 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением) и 8 Мп (сверхширик) и 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 Pro с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2.

Напомним, что оригинальный CMF Phone оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 50-Мп основной камерой, фронтальной камерой на 16 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от воды и пыли (IP52) и модемом для сотовых сетей пятого поколения.