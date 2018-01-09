CORSAIR Hydro H115i PRO

Популярная CORSAIR Hydro серия жидкостных охлаждений для процессоров также обновляется на CES, с запуском новых H150i PRO и H115i PRO. Оснащенный 360 градусной RGB-подсветкой на крышке насоса с алюминиевым покрытием, ультранизким шумовым вентиляторам CORSAIR ML и большим радиаторам с высокой плотностью 360 мм (H150i PRO) или 280 мм (H115i PRO).H150i PRO и H115i PRO также являются первыми кулерами серии CORSAIR Hydro, которые имеют профиль вентилятора Zero RPM Mode, полностью останавливая и заставляя остановить охлаждающие вентиляторы, когда процессор находится на низких температурах. Комбинируя новейшее настраиваемое освещение с наилучшим охлаждением с низким уровнем шума.