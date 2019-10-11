CORSAIR обновляет линейку гарнитур с новыми гарнитурами VOID ELITE и HS PRO

2019-10-11, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - CORSAIR ; [73]
Компания CORSAIR анонсировала новую серию игровых гарнитур VOID ELITE и HS PRO, обновив знаменитые серии VOID и HS с улучшенными звуком.

VOID ELITE

Гарнитуры VOID ELITE в сочетании с полностью переработанным сертифицированным по стандарту Discord всенаправленным микрофоном, обеспечивающим исключительную четкость голоса. VOID RGB ELITE WIRELESS подключается к ПК и PS4 через сверхбыструю беспроводную связь 2,4 ГГц с диапазоном до 40 футов и 16 часами автономной работы, предлагая как объемный звук 7.1, так и динамическое освещение RGB на ушных чашках, подключаясь непосредственно к USB-порту. Совместим с широким спектром устройств благодаря универсальному 3,5 мм разъему и включает в себя USB-адаптер.

HS PRO

Серия VOID ELITE, HS50 PRO STEREO, HS60 PRO SURROUND и HS70 PRO WIRELESS включают в себя аналогичные обновления. Обладая превосходным качеством звука благодаря совершенно новым 50-мм неодимовым аудио драйвером и обновленному съемному однонаправленному микрофону для четкой и удобной голосовой связи. Наушники HS PRO также оснащены обновленной формованной набивкой из вспененного материала на ушных чашках для обеспечения длительного комфорта, а также превосходного качества сборки, выполненного из жестких хомутов из алюминиевого сплава и металлического внутреннего оголовья, что сделало серию HS популярным среди геймеров.

HS70 PRO WIRELESS использует соединение с низкой задержкой 2,4 ГГц с тем же диапазоном 40 футов и 16-часовым временем автономной работы, что позволяет играть без привязки. HS60 PRO SURROUND обладает мультиплатформенной совместимостью с универсальным позолоченным 3,5-мм разъемом, USB-адаптером, обеспечивающим погружение многоканального звука 7.1 на ПК, и прочным оплетенным кабелем.

Абсолютно новый HS45 SURROUND является последним дополнением к семейству HS. HS45 следует за мультиплатформенным совместимым HS35, сохраняя все те же функции, такие как 3,5 мм соединение, прочная легкая конструкция, съемный однонаправленный микрофон и регулируемые амбушюры с пеной памяти. HS45 также добавляет объемный звук 7.1 на ПК через прилагаемый USB-адаптер.

Почти каждая гарнитура в новой линейке может управляться с помощью мощного программного обеспечения CORSAIR iCUE, позволяющего использовать пять предварительно настроенных профилей звука. iCUE также предлагает полную настройку световых эффектов и цветов RGB для VOID RGB ELITE USB и VOID RGB ELITE WIRELESS.

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