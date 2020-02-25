CORSAIR предлагает дополнительные компоненты охлаждения белого цвета

Компания CORSAIR сегодня выпустила новые версии нескольких популярных охлаждающих продуктов с прекрасным белым покрытием, идеально подходящих для пользователей, стремящихся создать ПК с головокружительной белой эстетикой.

Вентиляторы CORSAIR iCUE QL RGB

Вентиляторы серии CORSAIR iCUE QL RGB с ШИМ были выпущены в 2019 году в качестве основного охлаждающего вентилятора RGB на рынке, с 34 светодиодами RGB, освещающими каждый вентилятор. В настоящее время доступны в белом, и также вентиляторы серии QL RGB можно приобрести в виде комплектов с одним или несколькими вентиляторами размером 120 или 140 мм.

Водоблок CPU XC7 RGB и насос / резервуар XD5 RGB

Комплекты поставляются с контроллером освещения CORSAIR iCUE Lighting Node CORE RGB для полной настройки и синхронизации вентиляторов с помощью программного обеспечения iCUE. Белые вентиляторы серии QL RGB с впечатляющим RGB-освещением, великолепным PWM-контролируемым воздушным потоком и новым чистым белым видом обеспечивают эффектное освещение под любым углом.С момента запуска в 2019 году серия CORSAIR Hydro X. Теперь доступны в безупречной титановой матово-белой отделке, водоблок CPU XC7 RGB серии Hydro X и насос / резервуар XD5 RGB предлагают безупречный новый облик. Водоблок ЦП XC7 RGB охлаждает процессоры Intel LGA 115X и AMD AM4 с никелированной медной охлаждающей пластиной и более чем 60 ребрами микроохлаждения с 16 индивидуально адресуемыми светодиодами RGB, чтобы подчеркнуть внешний вид системы охлаждения.

Резервуар XD3 RGB

Комбинированный насос / резервуар XD5 RGB с помощью насоса Xylem D5 PWM, встроенного в резервуар емкостью 330 мл, оборудованный десятью индивидуально адресуемыми светодиодами RGB.Новое дополнение к серии Hydro X, резервуар XD3 RGB оснащен высокопроизводительным ШИМ-насосом Xylem DDC и имеет размеры всего 114 мм х 114 мм х 58 мм, что позволяет устанавливать его в корпусах малого форм-фактора, таких как CORSAIR 280X, 16 индивидуально адресуемые RGB-светодиоды, управляемые iCUE, освещают встроенный резервуар XD3 объемом 180 мл, отображая как настраиваемое освещение, так и охлаждающую жидкость.

Как и его более крупный аналог, XD3 RGB включает в себя встроенный датчик температуры, который обеспечивает охлаждающей жидкости в реальном времени и автоматическое управление охлаждением в сочетании с iCUE Commander PRO и программным обеспечением CORSAIR iCUE.