CRYORIG показали новый вентилятор Crona 120 RGB и кулер H7 Ultra RGB

CRYORIG показали вентилятор Crona 120 RGB и кулер H7 Ultra RGB. Crona 120 - это первый вентилятор RGB от CRYORIG с нестандартной односторонней конструкцией рамы вентилятора.

H7 Ultra RGB построен на основе самых продаваемых H7 с модернизированной системой с 4 тепловыми трубками, а также с верхней RGB крышкой и вентилятором Crona 120 RGB. Как Crona 120, так и H7 Ultra RGB будут продемонстрированы на Computex 2018. Crona 120 отличается конструкцией от обычной вентиляторов. Crona 120 создает сильную трехмерную структуру освещения. Кроме того, при снятии квадратной рамки ничего не блокирует светодиоды RGB от Crona. Crona 120 так же имеет контролер и пульт дистанционного управления освещением «на лету» переключение между 14 скоростями и цветовыми регулируемыми световыми эффектами. Контроллер Crona 120 поддерживает как 12v, так и 5v адресные входы.

С H7 Ultra RGB, CRYORIG стремится повысить производительность и добавить RGB-освещение в превосходный кулер H7. H7 Ultra RGB не только имеет дополнительную тепловую трубку, но также имеет верхнюю крышку радиатора с поддержкой RGB и вентилятор Crona 120 RGB, что делает его первой полноразмерной башней CRYORIG. H7 Ultra RGB также включает в себя контроллер Crona 120 и пульт дистанционного управления для регулировки эффектов скоростной и цветовой освещенности как для верхней крышки, так и для Crona 120.