Camon 11 уже продают в России

На территории России официально стартовали продажи мобильного телефона Camon 11, который позиционируется как недорогое решение для широкой массы пользователей. Стоит продукт 8990 рублей, за свои деньги это отличное решение. Диагональ дисплея составляет 6,2 дюйма, встроенной памяти здесь 16 гигабайт, а оперативной 2 гигабайта. Производитель делает упор на классную фронтальную камеру с поддержкой AI и отличным качеством картинки. Если вы большой любитель снимать себя на фронтальную камеру, то это идеальный вариант. Внешне продукт нам тоже понравился — стильная тыльная панель, современная вставка в верхней части экрана, нет никаких лишних декоративных элементов. Вообщем, крутой продукт на тот случай, если вы давно хотели себе что-то крутое за адекватные деньги.