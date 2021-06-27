Campfire Audio выпустила яркие наушники Satsuma и Honeydew для аудиофилов

Campfire Audio выпустила две новинки Satsuma и Honeydew - это беспроводные наушники с высококачественным звуком.

Новые наушники получили яркий дизайн ручной работы. Детали наушников выполнены на 3D принтере. Полимерные динамические драйверы обеспечивает высокое качество звука, высоких частот и глубоких басов. Новинка идеально воспроизводит любой жанр музыки.

В комплектацию с наушниками входя силиконовые насадки разного размера. Компактные размеры и закругленная внутренняя поверхность способствуют длительному комфорту при использовании.

Особенностью наушников является кабель, это посеребренный медный литцедрат из двух свитых изолированных проводников - выглядит потрясающе.

Наушники Satsuma и Honeydew доступны по цене 199 долларов и 249 долларов, соответственно.

Комментарии и отзывы Campfire Audio Satsuma и Honeydew
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