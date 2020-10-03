Canon EOS M50 Mark II будет записывать видео в 4К/60р

Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Canon EOS M50 Mark II, которая придет на смену выпущенной три года назад предшественнице. Итак, аппарат будет оснащаться датчиком APS-C CMOS разрешением 32,5 Мп, процессором изображения Digic X, автофокусировкой DPAF II, электронным видоискателем, похожим на тот, что используется в EOS R6, поддержкой серийной съемки со скоростью 14 к/с, возможностью снимать видео в разрешении 4К с частотой 60 к/с и без дополнительного кропа, а также лишь одним слотом для карт памяти SD. Выход камеры состоится в ближайшие недели вместе с объективом RF 85mm f/2 IS STM.