Carl Zeiss заключила контракт с Vivo

В последнее время многие крупные производители смартфонов делают упор на качестве снимков, так как это действительно важный момент. Все уже наигрались в игры, мощным процессором мало кого можно привлечь, а вот качественная камера вполне себе позволяет может продавать новый флагман. И чтобы иметь возможность конкурировать с другими игроками на рынке, компания Vivo заключила партнерское соглашение с Carl Zeiss. Данная компания делает оптику для камер для многих крупных производителей смартфонов, да и для зеркальных фотоаппаратов тоже. Более того, эта компания весьма успешно выпускает оптические прицелы для военных целей, так что в плане оптики и всего, что с ней связано, это действительно опытный производитель. Vivo сделали правильный выбор.

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